На улице Удмуртской в Ижевске произошёл порыв водопровода 1962 года постройки

Ижевск. Удмуртия. Возле дома №218 на улице Удмуртской в Ижевске произошёл порыв на чугунном водопроводе 1962 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Диаметр повреждённой трубы составляет 200 мм. Произошёл разлив воды на проезжую часть улицы Удмуртской. В настоящий момент на месте работает бригада «Ижводоканала», которой удалось прекратить выход воды на поверхность.

Водоснабжение отключено в нескольких домах. У дома №214 на улице Удмуртской установлена бочка с водой.

Также рабочие МУП ДРЭУ устраняют последствия разлива воды на дорогу.