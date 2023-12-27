Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид

На улице Удмуртской в Ижевске произошёл порыв водопровода 1962 года постройки

08:19, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Удмуртской в Ижевске произошёл порыв водопровода 1962 года постройки
08:19, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: ИА «Сусанин»
150
0

На месте работает бригада «Ижводоканала».

Ижевск. Удмуртия. Возле дома №218 на улице Удмуртской в Ижевске произошёл порыв на чугунном водопроводе 1962 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Диаметр повреждённой трубы составляет 200 мм. Произошёл разлив воды на проезжую часть улицы Удмуртской. В настоящий момент на месте работает бригада «Ижводоканала», которой удалось прекратить выход воды на поверхность.

Водоснабжение отключено в нескольких домах. У дома №214 на улице Удмуртской установлена бочка с водой.

Также рабочие МУП ДРЭУ устраняют последствия разлива воды на дорогу. 

08:19, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ