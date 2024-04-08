В Ижевске назначен замглавы города по ЖКХ и строительству

Ижевск. Удмуртия. Новым замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству стал Максим Шадрин. Об этом сообщили градоначальник Дмитрий Чистяков.

До этого Максим Шадрин работал на аналогичной должности в администрации Можги. По словам Чистякова, его новый заместитель имеет большой опыт управленческой работы в сфере энергетики и проектной деятельности.

В Ижевске Шадрин будет курировать благоустройство, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также строительство соцобъектов. Однако в первую очередь, ему предстоит пройти «крещение» паводком, подготовкой к отопительному и исполнением контрактов в рамках федеральных проектов.

Напомним, прошлый замглавы Ижевска по строительству и ЖКХ Владимир Гуляев покинул пост в январе 2024 года. Это произошло в контексте снежного коллапса в городе.