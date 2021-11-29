В Ижевске пьяный водитель врезался в стоящую машину и сбил двух детей

Несовершеннолетние пешеходы получили различные травмы.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель сбил двух детей в Ижевске. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл в субботу, 27 ноября, около 13:00, на улице 40 лет ВЛКСМ. 44-летний подвыпивший мужчина находился за рулём своего «Форда», когда врезался в стоящий «Ниссан». После этого он выехал на тротуар и сбил шедших там двух детей.

Несовершеннолетние пешеходы получили различные травмы, в отношении водителя составлены протоколы. Его транспорт поместили на стоянку. Ведётся расследование.

Напомним, в тот же день под Можгой легковушка столкнулась с грузовиком: трое человек погибли, двое получили травмы.