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Движение транспорта по улице Баранова в Ижевске открыли

16:21, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Движение транспорта по улице Баранова в Ижевске открыли
16:21, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#порыв\n#движение транспорта
Фото: unsplash.com (Eliobed Suarez)
39
0

Ижводоканал устранил порыв на водопроводе.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Ижводоканала ликвидировали порыв водопровода на улице Баранова. Как сообщила администрация столицы Удмуртии в соцсетях, движение для транспорта по улице открыто.

«Благодаря оперативному реагированию аварию удалось ликвидировать в максимально короткие сроки. К 13:00 работы по локализации были завершены. Рабочие смогли заделать свищ на металлической трубе без отключения водоснабжения потребителей. Сейчас специалисты ДРЭУ завершают очистку территории от наледи», — говорится в сообщении.

Напомним, авария на подземных коммуникациях произошла утром, движение транспорта было решено тогда перекрыть на весь день на участке от Мужвайской до Селтинской.

16:21, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#порыв\n#движение транспорта