Движение транспорта по улице Баранова в Ижевске открыли

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Ижводоканала ликвидировали порыв водопровода на улице Баранова. Как сообщила администрация столицы Удмуртии в соцсетях, движение для транспорта по улице открыто.

«Благодаря оперативному реагированию аварию удалось ликвидировать в максимально короткие сроки. К 13:00 работы по локализации были завершены. Рабочие смогли заделать свищ на металлической трубе без отключения водоснабжения потребителей. Сейчас специалисты ДРЭУ завершают очистку территории от наледи», — говорится в сообщении.

Напомним, авария на подземных коммуникациях произошла утром, движение транспорта было решено тогда перекрыть на весь день на участке от Мужвайской до Селтинской.