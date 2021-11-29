Еще 291 человек заразился коронавирусом в Удмуртии

Девять человек скончались за сутки.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших: 21 ребёнок и 79 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки выписали после выздоровления 201 человека. Девять человек скончались. Женщинам было 60, 62, 71, 72, 86, 96 лет. Мужчинам — 58, 71, 91 год.

Таким образом, всего на 29 ноября в Удмуртии зарегистрировали 74 820 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 63 021 человек выздоровел, 3 231 человек умер.

Вакцинировалось в Удмуртии от COVID-19 всего 628 117 человек.