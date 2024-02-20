Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

В Можге из-за аварии на трубопроводе могут ощущаться перебои с подачей холодной воды

17:20, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге из-за аварии на трубопроводе могут ощущаться перебои с подачей холодной воды
17:20, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: Эрик Уразов
36
0

Жителей просят запастись питьевой водой.

Можга. Удмуртия. На улице Пушкина в Можге произошёл порыв на трубе холодного водоснабжения. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов.

Повреждение устраняет аварийная бригада. До конца работ в городе могут возникнуть перебои с подачей горячей воды. В частности, под угрозой улицы Кирова, Карбышева, Пушкина, Верхняя, Чебершурская, Котовского, а также переулок Пролетарский и первый корпус школы №10.

Жителей просят запастись питьевой водой.

Напомним, второго февраля в Можге произошёл порыв на улице Труда.

17:20, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ЖКХ