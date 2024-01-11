Лопнувшая труба оставила без тепла часть Новосибирска

Новосибирск. Новосибирская область. Из-за порыва теплотрассы часть Новосибирска, находящаяся на левом берегу Оби, осталась без электричества и отопления. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NGS.ru.

Авария произошла в ночь на 11 января, потекла труба диаметром 70 сантиметров в районе улицы Пархоменко. Горячей водой затопило некоторые улицы. Без тепла остались Ленинский и Кировский районы. Кроме жилых домов, в зону отключения попали больницы, школы и детсады. В некоторых клиниках приостановили плановую госпитализацию и проведение назначенных операций, отдельные детские учреждения временно не работают.

Ведутся аварийные работы, их планируют завершить к вечеру. Примерно в 400 домах системы отопления уже перезапустили, сообщили в городской администрации.

Напомним, коммунальные аварии в новогодние каникулы оставили без отопления ряд населенных пунктов Подмосковья, особенно пострадали Подольск и Электросталь. Подобные инциденты произошли на фоне аномальных холодов и в других городах России.