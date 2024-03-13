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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников дома 

12:15, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников дома 
12:15, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
478
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#ЖКХ
Фото: ИА «Сусанин»
478
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Сфальсифицированными оказались сведения о наличии кворума.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Жильцы одного из домов по улице Татьяны Барамзиной обратились в прокуратуру с жалобой на решение проведённого общего собрания собственников. Состоявшийся в сентябре 2023 года сход принял решение о смене управляющей компании. В декабре того же года в главное управление по государственному надзору Удмуртии поступил новый протокол, который отменял принятое ранее решение.

Прокурорская проверка показала, что в повторном голосовании приняло участие лишь 5,7% от общего числа собственников квартир. Сведения о наличии необходимого кворума были сфальсифицированы. Собранные материалы были посланы в органы предварительного расследования.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

12:15, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
478
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#ЖКХ