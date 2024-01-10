В подмосковной Электростали мерзнущие в домах жильцы разожгли костер во дворе

Электросталь. Московская область. Костер на улице разожгли жители восточной части Электростали в Подмосковье. Горожане хотели согреться и привлечь внимание властей к низкой температуре в домах, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам собравшихся на стихийную акцию, столбик термометра в квартирах опустился местами до отметки в 10 градусов. Отопления нет уже несколько дней, люди обогревают свое жилье электроприборами.

Напомним, ранее в подмосковном Подольске ввели режим ЧС из-за холодных батарей в 176 домах микрорайона Климовск после аварии на котельной. Для жильцов организовали пункты обогрева, ведутся аварийные работы. К 9 января тепло начали подавать в 122 вымороженных дома. Задержан замглавы Подольска и ряд других лиц, подозреваемых в срыве подготовки к отопительному сезону.

Проблемы с отоплением на фоне аномальных холодов возникли и в других городах Подмосковья — Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове.

В связи со сложившейся ситуацией 8 января президент России Владимир Путин вызвал на беседу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тот отчитался о ходе аварийных работ и сроках их завершения.

Добавим, перебои с подачей тепла из-за коммунальных аварий отмечались в новогодние каникулы также в Москве, Воронеже, Пензе и Белореченске Краснодарского края.