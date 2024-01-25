МыСпросилиЗаВас: что копают на улице Выставочной в Ижевске?

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Ижевчанка Диана Гареева спрашивает: «что копают у 1 РКБ на улице Выставочной? Здесь постоянно пробки, а единственную пешеходную тропинку вдоль леса перегородили кучами земли и снега».

Ответ пресс-службы МУП «Ижводоканал»:

«На улице Выставочной идёт плановая реконструкция сетей водоотведения. В прошлом году был определён подрядчик, который бодро начал, много обещал, а после «ушёл в закат». Долгое время искали нового. Найти подрядчика удалось к концу года, передали эстафету. Но начались морозы, метели и в результате сроки были сорваны.

Получаем много справедливых нареканий со стороны жителей. Работы ведутся. Подрядчику поставлена задача выполнить основные этапы в первой декаде февраля».