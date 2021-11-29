Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

В Ижевске ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне бойца

11:45, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Ижевске ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне бойца
11:45, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиск
Фото: vk.com/dariygizn
250
0

У павшего солдата в 1942 году в столице Удмуртии проживал брат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родственников бойца, погибшего на фронте Великой Отечественной войны. Участница поискового отряда Дарья Жизнь разместила пост в соцсетях.

Останки солдата подняли в Жиздринском районе Калужской области. Он не был похоронен. Найденную при нём записку 1942 года обработали в лаборатории «Солдатский медальон». Из текста удалось установить, что солдата звали Алексей Васильевич Сироткин. Он родился в 1922 году в деревне Стешиха Ново-Успенского сельсовета (Ветлужский район Горьковской области).

Единственным родственником боец указал родного брата, проживавшего в то время в Ижевске: «УАССР, Ижевск, улица Максима Горького, СУ-№7, 3 этаж, комната 15. Сироткину Павлу Васильевичу».

11:45, 29 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#поиск
?>