В Ижевске ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне бойца

У павшего солдата в 1942 году в столице Удмуртии проживал брат.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родственников бойца, погибшего на фронте Великой Отечественной войны. Участница поискового отряда Дарья Жизнь разместила пост в соцсетях.

Останки солдата подняли в Жиздринском районе Калужской области. Он не был похоронен. Найденную при нём записку 1942 года обработали в лаборатории «Солдатский медальон». Из текста удалось установить, что солдата звали Алексей Васильевич Сироткин. Он родился в 1922 году в деревне Стешиха Ново-Успенского сельсовета (Ветлужский район Горьковской области).

Единственным родственником боец указал родного брата, проживавшего в то время в Ижевске: «УАССР, Ижевск, улица Максима Горького, СУ-№7, 3 этаж, комната 15. Сироткину Павлу Васильевичу».