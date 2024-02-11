Управляющую компанию из Ижевска оштрафовали за грызунов возле мусорных баков

Ижевск. Удмуртия. Расплодившиеся на контейнерной площадке мыши и крысы стали причиной жалоб на управляющую компанию в Ижевске. Допустившее нарушения предприятие оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Грызуны были замечены горожанами возле мусорных баков у жилого дома №47а по улице Петрова. Одна из жительниц сфотографировала зверьков и послала снимок в Роспотребнадзор. В связи с этим ведомство направило протокол в Первомайский суд Ижевска.

В ответственной за содержание объекта организации – ООО «Эталон» – заявили, что дератизацию (уничтожение грызунов) проводили ежемесячно с января по июль 2023 года. Однако акты, подтверждающие эффективность проведенных мероприятий, представлены не были. В связи с этим суд признал действия управляющей компании недостаточными и наложил на нее штраф. Решение в законную силу пока не вступило.