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Управляющую компанию из Ижевска оштрафовали за грызунов возле мусорных баков

13:54, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Управляющую компанию из Ижевска оштрафовали за грызунов возле мусорных баков
13:54, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
307
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство\n#ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#управляющие компании\n#суд\n#штраф\n#мусор\n#животные\n#мыши\n#крысы
Фото: pxhere.com
307
0

Зверьков сфотографировала одна из жительниц дома по улице Петрова.

Ижевск. Удмуртия. Расплодившиеся на контейнерной площадке мыши и крысы стали причиной жалоб на управляющую компанию в Ижевске. Допустившее нарушения предприятие оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Грызуны были замечены горожанами возле мусорных баков у жилого дома №47а по улице Петрова. Одна из жительниц сфотографировала зверьков и послала снимок в Роспотребнадзор. В связи с этим ведомство направило протокол в Первомайский суд Ижевска. 

В ответственной за содержание объекта организации – ООО «Эталон» – заявили, что дератизацию (уничтожение грызунов) проводили ежемесячно с января по июль 2023 года. Однако акты, подтверждающие эффективность проведенных мероприятий, представлены не были. В связи с этим суд признал действия управляющей компании недостаточными  и наложил на нее штраф. Решение в законную силу пока не вступило.

13:54, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
307
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство\n#ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#управляющие компании\n#суд\n#штраф\n#мусор\n#животные\n#мыши\n#крысы