В Ижевске заменят 30 км изношенных теплосетей

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году на территории Ижевска заменят 30 км изношенных теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

Планируется перекладка 4 км магистральных сетей и 26 км квартальных. Всего 25 участков изношенных труб. Магистральные трубы заменят на улицах Горького Красногеройской, Кирова, Автозаводской и 10 лет Октября. Самые крупные работы пройдут на улице Красногеройской в районе Детского мира и Цирка.

Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона.