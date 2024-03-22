Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Ижевске заменят 30 км изношенных теплосетей

17:38, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске заменят 30 км изношенных теплосетей
17:38, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: ИА «Сусанин»
48
0

Работы будут вестись на 25 участках трубопроводов.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году на территории Ижевска заменят 30 км изношенных теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

Планируется перекладка 4 км магистральных сетей и 26 км квартальных. Всего 25 участков изношенных труб. Магистральные трубы заменят на улицах Горького Красногеройской, Кирова, Автозаводской и 10 лет Октября. Самые крупные работы пройдут на улице Красногеройской в районе Детского мира и Цирка.

Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

17:38, 22 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ