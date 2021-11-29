Глава Ижевска поручил проверить готовность коммунальных служб к обильным снегопадам

Непогода ожидается в Удмуртии уже во вторник.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев призвал коммунальные службы подготовиться к предстоящим снегопадам. Как сообщила пресс-служба администрации города, это произошло на аппаратном совещании в понедельник, 29 ноября.

«Предстоящая неделя будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега и дождя. Во вторник, 30 ноября, ожидается выпадение более 16 мм осадков, то есть за день выпадет осадков на том же уровне, что за снежные выходные недельной давности», — отметил глава Ижевска.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации необходимо постоянно контролировать работу подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети, управляющих компаний и ТСЖ, ответственных за уборку снега во дворах.

Олег Бекмеметьев также поручил перевести все службы в режим повышенной готовности, особое внимание уделив пешеходным переходам, подходам к социальной значимым объектам — детским садам, школам, больницам.

«До конца дня провести проверку готовности коммунальных служб, обеспечить неукоснительное исполнение ими своих обязанностей», — подчеркнул Олег Бекмеметьев.

В муниципалитете отметили, что на уборку городских дорог и тротуаров в настоящее время выходят более 200 единиц техники предприятий благоустройства. С начала зимнего сезона и первых снегопадов с городских улиц вывезли около 26 тыс. кубометров снега.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий ижевчанам необходимо обращаться в «Службу 072»; с городского телефона — 072, с мобильного — 998-072 (круглосуточно).