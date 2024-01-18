Подпольный конфликт: подвал ижевского дома стал причиной раздора

Ижевск. Удмуртия. В многоквартирном доме по улице Майская, 19 в Ижевске случился жилищно-коммунальный конфликт между жильцами и новым собственником подвального помещения, который ведет там строительные работы по перепланировке. Местные жители предали огласке эту историю в социальных сетях.

Как выяснилось, летом 2023 года в этом доме сменился собственник нежилого подвального помещения площадью 588 квадратных метров. По документам им числится житель Московской области 2000 года рождения. Интересы нового владельца в Ижевске представляет, судя по всему, его отец. С ним и ведется многомесячная тяжба по поводу подвала, который находится в состоянии перепланировки. Претензии проживающих в доме людей озвучила домовой активист Мария Уварова. Она рассказала, что незаконные работы в подвальном помещении с выемкой грунта и удалением бетонной стяжки пола начались в сентябре.

«Позже строители снесли стены, в том числе повредили несущие конструкции. Жители забили тревогу и переживают, что наш дом стал неустойчив, мы боимся обрушения. Писали во все инстанции. Обращались в администрацию Ижевска, прокуратуру, неоднократно вызывали полицию. Сначала нам ответили в Управлении ЖКХ, что у собственника нет никаких документов, разрешающих перепланировку, и что работы не ведутся. Это их ответ, но работы не были приостановлены ни на день. До 10 января собственник и в праздничные дни вел незаконные демонтажные работы», — уточнила в интервью «Сусанину» Мария Уварова.

Фото: Мария Уварова

Затем представитель собственника повесил на дверь в подвал дополнительный замок, что перекрыло вход не только жильцам, но и представителям управляющей компании.

Представитель собственника подвального помещения Андрей Зорин объясняет это тем, что жильцы препятствуют строительным работам: «Подвальное помещение было в частной собственности всегда. Я купил его и хочу сделать там перепланировку под складское помещение. Необходимо снести не несущие стены-перегородки. По проекту, который представлен, мы сносим перегородки и меняем покрытие пола».

Тем не менее, жильцам удалось привлечь надзорные органы. Прокуратура Октябрьского района ускорила работу городского управления ЖКХ, которое должно было контролировать процесс выдачи разрешительных документов на строительные работы на данном объекте изначально. По данным республиканской Госжилинспекции, перепланировка подвала велась с нарушениями законодательства. Подключился Следственный комитет и региональное управление МЧС. Сотрудники управляющей компании поставили маячки на подвальных стенах для фиксации движения трещин. На этой неделе ожидается выездная проверка жилищно-коммунальных инспекторов.