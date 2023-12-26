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Более 116 млн рублей направят в селе Вавож на ремонт системы водоотведения в микрорайоне Шанхай

16:50, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 116 млн рублей направят в селе Вавож на ремонт системы водоотведения в микрорайоне Шанхай
16:50, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#канализация
Фото: ИА "Сусанин"
47
0

Капитальные ремонтные работы намечены на 2024 год.

Вавож. Удмуртия. Более 116 млн рублей направят в селе Вавож на постройку системы водоотведения в микрорайоне Шанхай. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Вавожского района Удмуртии Олег Овчинников, отвечая на вопрос о проектной деятельности в уходящем угоду.

«Важный проект с водоотведением в Шанхае. Мы так рьяно поучаствовали и прошли конкурсный отбор. Общая сумма на 2024 год составляет более 116 млн рублей. Мы ввязались в эту историю, будем идти до конца. Сначала там будут большие раскопки. Возможно, будет определённый дискомфорт, но цель оправдывает средства», — резюмировал глава района.

16:50, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#канализация