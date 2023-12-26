Более 116 млн рублей направят в селе Вавож на ремонт системы водоотведения в микрорайоне Шанхай

Вавож. Удмуртия. Более 116 млн рублей направят в селе Вавож на постройку системы водоотведения в микрорайоне Шанхай. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Вавожского района Удмуртии Олег Овчинников, отвечая на вопрос о проектной деятельности в уходящем угоду.

«Важный проект с водоотведением в Шанхае. Мы так рьяно поучаствовали и прошли конкурсный отбор. Общая сумма на 2024 год составляет более 116 млн рублей. Мы ввязались в эту историю, будем идти до конца. Сначала там будут большие раскопки. Возможно, будет определённый дискомфорт, но цель оправдывает средства», — резюмировал глава района.