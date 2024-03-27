Жителям Удмуртии напомнили о возможности ознакомиться с отчетом своей управляющей компании за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут ознакомиться с отчетом своей управляющей компании за 2023 год. Как напомнил председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев, документ УК обязаны опубликовать до 1 апреля.

Отчет по своему дому потребители могут найти в системе ГИС ЖКХ: реестры – реестр объектов жилищного фонда. После ввода данных своего дома необходимо нажать на вкладку «Сведения об объекте жилищного фонда». В столбце напротив управляющей организации необходимо нажать — «Информация об управлении МКД». Далее справа нужно найти «Отчет по управлению», после в новом окне ввести период.

В договоре управления домом может быть также указано, что УК дополнительно размещает отчет на информационной доске в подъезде либо на своем сайте. При этом главное, чтобы документ был на портале ГИС ЖКХ.

В случае, если в отчете потребитель заметит неточности, он может напрямую обратиться в управляйку. «В первую очередь обращаться с претензией нужно в свою управляющую организацию. Дальнейшее решение спорных вопросов о форме отчета и данным, которые в нем указаны, возможно только в судебном порядке, если договориться не удается», — пояснил Александр Евсеев.