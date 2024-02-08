Дело о банкротстве бывшего сарапульского концессионера теплосетей ООО «ГЭК» прекращено

Пермь. Пермский край. Губахинской энергетической компании (ГЭК), которая до 2020 года являлась концессионером сарапульских теплосетей, удалось избежать банкротства по иску администрации Сарапула. Это следует из банка решений Арбитражного суда Пермского края.

Сарапульская администрация подала иск о признании банкротом ООО «ГЭК» 10 ноября 2023 года. Обоснованием для этого стала невыплаченная трёхмесячная задолженность компании в размере более 35,6 млн рублей.

Заседания неоднократно откладывались, к делу приобщались новые материалы. Кроме того, к январю 2024 года бывший концессионер оплатил 33,8 млн рублей задолженности и 1,8 млн задолженности по исполнительному производству. В результате, условия признания ГЭК банкротом исчезли, а оставшаяся сумма долга является недостаточной для начала процедуры банкротства.

Напомним, что в 2019 году ГЭК получила в концессию городские теплосети Сарапула, но из-за долгов в городе ввели режим повышенной готовности. В результате власти Сарапула подали иск в суд с требованием расторгнуть контракт. Несмотря на то, что ответчик просил о мировом соглашении, в 2021 году апелляционный суд подтвердил расторжение концессии.