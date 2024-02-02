Жилые дома и социальные объекты остались без водоснабжения из-за порыва на коммунальных сетях в Можге

Можга. Удмуртия. В Можге на улице Труда произошёл порыв на сетях холодного водоснабжения. Как сообщил глава города Эрик Уразов, причиной стар прорыв гидранта.

До устранения аварии ограничивается подача холодной воды. Под отключения попадают улицы: Труда, Азина, Единства, Октябрьская, Фрунзе, Первомайская, Красноармейская, Свердловский бульвар, Железнодорожная, Стахановская, Можгинская, Горбунова, Связи; роезды Школьный, Квартальный, Связи, Строительный, Суворова, Крупской, Суворова, Майский, Тупиковый, Свердлова, Совхозный, Ключевой, Линейный; переулки Луговой, Базовый,Красноармейский, Стахановский, Безымянный.

Также отключена котельная завода «Свет», детский сад №1 и 20, школы №№ 4, 6, 7.

«Хочу отметить, все социальные объекты обеспечены чистой питьевой водой. В случае необходимости будет организован подвоз воды. Рекомендую жителям запастись питьевой водой», — написал Эрик Уразов.