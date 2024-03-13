За февраль ижевчане заплатят за отопление на 15% меньше, чем за январь

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начисления за отопление в феврале снизились на 15% по сравнению с январскими квитанциями. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского филиала «Энергосбыт Плюс».

Например, средняя сумма оплаты в однокомнатных квартирах площадью 30-35 кв. м составила от 1 500 до 2 000 рублей.

Эксперты отмечают, что на итоговую сумму влияют погодные условия, исправность приборов в доме, качество подготовки дома к прохождению отопительного периода и своевременная передача показаний счётчиков.

Кроме того, Центр социальной поддержки населения сообщает, что если расходы на оплату ЖКХ превышают максимально допустимую величину трат в совокупном доходе семьи (12% — для семей инвалидов и участников ВОВ; 15% — для семей одиноко проживающих инвалидов, многодетных семей (трое и более детей) и семей, имеющих двух и более инвалидов; 22% — для остального населения), то жители могут подать заявление о предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг.