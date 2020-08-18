Итоги дня: второй срок Александра Бречалова, строительство теплого футбольного стадиона в Ижевске и ФАС vs «САХ»

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 18 августа, в Удмуртии выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом. 28 человек выздоровели, их выписали.

Второй срок:

Александр Бречалов подтвердил свои намерения снова баллотироваться на пост главы Удмуртии. Также он озвучил условия, при которых снова пойдёт на выборы, главным из них назвав поддержку жителей.

Разбирательство:

Антимонопольщики в Удмуртии посчитали, что регоператор по обращению с ТКО сговорился с подрядчиками о завышении стоимости вывоза мусора.

Преобразование:

Аукцион на строительство теплого футбольного поля объявили в Ижевске. Начальная (максимальная) сумма контракта составила 24,609 млн рублей.