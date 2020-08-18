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В Удмуртии выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом

09:14, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
В Удмуртии выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом
09:14, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
432
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
432
0

28 человек выздоровели, их выписали.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 18 августа, в Удмуртии выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, 6 жителей Малопургинского района, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Воткинска, 1 жителя Можги», – говорится в сообщении.

28 человек выздоровели, их выписали. В настоящее время 318 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 142 – в состоянии средней степени тяжести, 19 – в тяжелом состоянии.

Всего на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 314 человек выздоровели, 56 пациентов скончались.

09:14, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
432
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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