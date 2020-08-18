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Регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

17:00, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
Регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства
17:00, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#СпецАвтоХозяйство\n#регоператор
Фото: vk.com/regoperatorudmurtia
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По данному факту возбуждено дело.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты УФАС по Удмуртской Республике усмотрели нарушение антимонопольного законодательства в действиях регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Эксперты посчитали, что компания «Спецавтохозяйство» («САХ») и её подрядчики – компании «Комэкотранс», «Мусоровозов», «ИКЦ-ЭКО», «УК «Престиж» и «Центр управления имуществом» могли сговориться друг с другом.

Дело в том, что в 2020 году стоимость услуг по погрузке и транспортировке 1 тонны ТКО в 2020 году увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Однако ни «САХ», ни его партнеры не смогли представить информацию об экономическом обосновании подобного роста.

«ООО «САХ» было указано, что НМЦ (начальная (максимальная) цена. – Прим. ред.) договоров была установлена на основании коммерческих предложений, поступивших от операторов по обращению с ТКО. В свою очередь, операторы по обращению с ТКО не подтвердили свои фактические затраты на оказание услуг по погрузке и транспортировке ТКО, соразмерные суммам, предложенным в коммерческих предложениях», – рассказали антимонопольщики.

Они посчитали, что рост стоимости вывоза мусора может привести к увеличению тарифа для населения, и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ситуацию прокомментировали и в компании «САХ»: «Говорить о том, что тариф-2020 может вырасти, некорректно. В конце прошлого года он уже утверждён Минстроем Удмуртии с учётом новых цен на услуги операторов. И его размер ни то, что не увеличился, а наоборот, снизился».

В пресс-службе регоператора пояснили, что в этом году они переразбили участки вывоза мусора – в прошлом году лотов было 4, теперь – 18. Цена каждого из них зависит от удаленности от полигонов, количества жителей, плотности их проживания.

«Например, оператор Юкаменского района мусор везёт на ближайший якшур-бодьинский полигон за 140 км, транспортное плечо «туда-обратно» – 280 км. А в Увинском районе полигон есть, расстояние до него и обратно – всего 28 км. Если сравнивать такие полярные по условиям работы районы, то разница в стоимости услуг, действительно, может быть в несколько раз», – отметили в «Спецавтохозяйстве».

Однако общая сумма затрат на транспортировку отходов в 2020 осталась прежней, в ней изменилось только количество слагаемых – лотов. Перераспределение сумм внутри них ни на тариф, ни на бюджет Удмуртии никак не влияет, заверили в компании.

17:00, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#СпецАвтоХозяйство\n#регоператор

 

 

 


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