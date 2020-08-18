При этом глава добавил, что воплощать стратегию развития Удмуртии -2030 будет и любой другой человек на этом посту.

Ижевск. Удмуртия. В ходе пресс-конференции, посвящённой стратегии социального-экономического развития Удмуртии до 2030 года, Александр Бречалов подтвердил свои намерения снова баллотироваться на пост главы Удмуртии. При этом он озвучил условия, при которых снова пойдёт на выборы.

«Я по-прежнему очень хочу работать в республике, поэтому свои намерения (баллотироваться на пост главы Удмуртии в 2022 году – прим. ред.) подтверждаю. И по-прежнему акцентирую ваше внимание на том, что решение идти на выборы или нет, зависит от поддержки граждан – сейчас это измеряется очень легко, а также от эффективности команды», – заявил Александр Бречалов.

Он добавил, что многое будет зависеть от работы всей его команды, готовности работать дальше.

При этом Александр Бречалов отметил, что принимаемая сейчас стратегия развития Удмуртии-2030 будет воплощаться в жизнь вне зависимости от того, кто займёт пост главы республики в 2022 году. «Этот документ должен быть прожит с экспертами и его ценность и полезность будут очевидны вне зависимости от личностей главы республики, отраслевых министров, глав районов и городов», - сказал он.