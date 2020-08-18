Ранее подобный конкурс уже пытались провести, однако на него не было подано ни одной заявки.

Ижевск. Удмуртия. Аукцион на строительство теплого футбольного поля объявили в Ижевске. Соответствующая документация размещена на портале Госзакупок.

Потенциальному подрядчику предстоит выполнить техническое перевооружение материально-технической базы спортивной школы олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». Финансирование работ ведется за счет средств учреждения и бюджета Удмуртской Республики.

Отметим, что согласно смете, стоимость работ составляет более 25,175 млн рублей, однако эта сумма превышает заложенный на строительство бюджет, поэтому начальная (максимальная) сумма контракта составила 24,609 млн рублей.

Ранее подобный конкурс уже объявляли, однако на него не было подано ни одной заявки.