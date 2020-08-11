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Итоги дня: ремонт перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске, новый арт-объект и восстановление скульптуры Гулливера

18:00, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: ремонт перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске, новый арт-объект и восстановление скульптуры Гулливера
18:00, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
246
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#ремонт дорог\n#новости\n#Картина дня\n#коронавирус
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 11 августа, в Удмуртии выявили еще 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки врачи выписали еще 25 заболевших пациентов. В настоящее время 315 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 91 – в состоянии средней степени тяжести, 13 – в тяжелом состоянии.

Важный перекресток:

В Ижевске начался ремонт дороги на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса. На участке срежут слой старого асфальтового покрытия, затем уложат выравнивающий слой и новое покрытие.

Для горожан:

На стене жилого дома в Ижевске появился музыкальный арт-объект. Расположен он со стороны двора по адресу улица Пушкинская, 185. В панели имеется разъём для подключения наушников, через которые в режиме 24/7 можно услышать песню.

Хорошо забытое старое:

Огромную фигуру Гулливера планируют восстановить в парке Кирова в Ижевске. Уже готов проект восстановления конструкции, удалось даже найти инвестора. Такая фигура стояла в парке в 1980-х годах.

18:00, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
246
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#ремонт дорог\n#новости\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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