Надземные переходы готовят на трассе «Ижевск — Аэропорт»

11:30, 23 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Ижевский аэропорт\n#ремонт дорог
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
Работы идут в графике.

Ижевск. Удмуртия. Продолжается реконструкция трассы «Ижевск – Аэропорт». Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

«Это один из ключевых объектов этого года, который мы ведем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". График соблюдаем», — сообщил зампредседателя правительства республики.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы по строительству надземных пешеходных переходов. Готовы две водопропускные трубы диаметром 2,5 и 3 метра. На участке в районе Кабанихи продолжается устройство земляного полотна — готовность насыпи 80%. Идёт перенос коммуникаций.

Напомним, в начале февраля Игорь Асабин рассказал об устройстве основания из армобетона для надземных пешеходных переходов, а также о том, что на участке берут во внимание предстоящий паводок на реке Позимь. 

Работы по реконструкции трассы начались осенью 2025 года.

