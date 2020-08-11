Огромного Гулливера планируют восстановить в парке Кирова в Ижевске

Предполагается, что реализация задумки начнется в 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. Огромную фигуру Гулливера планируют восстановить в парке Кирова в Ижевске. Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска» со ссылкой на слова гендиректора компании Сергея Буторина.

Такая фигура стояла в парке в 1980-х годах.

«Для моего поколения Гулливер в парке ассоциируется с детством, прогулками по парку, весельем. К сожалению, со временем конструкция стала стареть, она уже была небезопасной, и в какой-то момент ее просто решили демонтировать», – отметил Сергей Буторин.

По его словам, уже готов проект восстановления конструкции, удалось даже найти инвестора, однако работы пришлось отложить. Предполагается, что реализация задумки начнется в 2021 году.