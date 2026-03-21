Ижевск. Удмуртия. Удмуртии выделят средства на реконструкцию автодороги «Ижевск – Воткинск». Об этом сообщил в своём тг-канале депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.

«Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на отбор инфраструктурного проекта Удмуртской Республики, финансирование которого осуществляется в рамках инфраструктурных кредитов на приоритетные проекты. В соответствии с поручением президента России предлагается реализация проекта «Реконструкция участков автомобильной дороги Ижевск – Воткинск». Проведение реконструкции планируется в три этапа», — сообщил Андрей Исаев.

Он пояснил, что объём средств, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий, поэтапно составит:

- в 2026 году – 530 млн рублей;

- в 2027 году – 3 млрд 100 млн руб.;

- в 2028 году – 5 млрд 425 млн 411 тыс. руб.