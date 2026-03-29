Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе устранили аварийные ямы на дороге «Юськи — Совхозный». Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

29 марта работы проверили министр транспорта региона Геннадий Таранов и директор филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Ижевске Юрий Крашенинников. Так как погода способствует появлению новых ям, то подрядчик будет устранять их по мере необходимости.

Также ямочный ремонт ведётся и на других участках федеральной дороги. Сейчас рабочие используют литой асфальт для устранения ям в районе села Черёмушки на подъезде к Можге.

Эти отрезки дорог начнут капитально ремонтировать в конце апреля. Участки расширят до четырёх полос. А с 1 апреля дорожные службы приступят к уборке трассы от мусора.

Напомним, ранее Роман Ефимов поручил министру транспорта и дорожного хозяйства республики лично проконтролировать ремонт на дороге «Юськи — Совхозный». На ямы жаловались автомобилисты.