Отмечается, что мера является временной.
Удмуртия. Удмуртавтодорстрой проводит аварийный ямочный ремонт на трассах региона. Об этом сообщается в официальной группе дорожного предприятия во «ВКонтакте».
«Проводим устранение дефектов дорожного покрытия — ям, выбоин, трещин, для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ямочный ремонт дорог является временной мерой.
Напомним, в феврале на дорогах Удмуртии приступили к ямочному ремонту.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX