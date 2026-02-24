Закрыть
На трассах в Удмуртии проводят аварийный ремонт ям

16:53, 24 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: АО «Удмуртавтодорстрой»
Отмечается, что мера является временной.

Удмуртия. Удмуртавтодорстрой проводит аварийный ямочный ремонт на трассах региона. Об этом сообщается в официальной группе дорожного предприятия во «ВКонтакте».

«Проводим устранение дефектов дорожного покрытия — ям, выбоин, трещин, для обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ямочный ремонт дорог является временной мерой.

Напомним, в феврале на дорогах Удмуртии приступили к ямочному ремонту.

