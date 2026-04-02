На капремонт участка трассы Ижевск-Сарапул выделили более 240 млн рублей

#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
Работы пройдут в районе поворота на коттеджный посёлок «Ближняя усадьба».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируется капитальный ремонт участка трассы Ижевск-Сарапул с устройством переходно-скоростных полос. На портале госзакупок объявлен поиск подрядчика.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1 100 метров. Помимо капремонта проезжей части с устройством полос для разгона и торможения, здесь появится автобусная остановка, а также линии уличного освещения.

Конкурсные процедуры по определению подрядчика продлятся до 14 апреля. Начальная цена контракта составляет 241,6 млн рублей.

