Работы пройдут в районе поворота на коттеджный посёлок «Ближняя усадьба».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируется капитальный ремонт участка трассы Ижевск-Сарапул с устройством переходно-скоростных полос. На портале госзакупок объявлен поиск подрядчика.
Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1 100 метров. Помимо капремонта проезжей части с устройством полос для разгона и торможения, здесь появится автобусная остановка, а также линии уличного освещения.
Конкурсные процедуры по определению подрядчика продлятся до 14 апреля. Начальная цена контракта составляет 241,6 млн рублей.
