Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на капитальный ремонт перекрестка на окружной дороге в районе поворота на СНТ «Пламя». Информация размещена на портале госзакупок.

В рамках капитального ремонта планируется устройство переходно-скоростных полос, монтаж светофора и линий электропередачи. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить работы в период с 1 апреля по 30 сентября 2026 года.

Начальная цена контракта 75 млн рублей.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать протяжённый участок окружной дороги Ижевска — от Старого Михайловского до Старых Марасан.