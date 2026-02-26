Также здесь оборудуют переходно-скоростные полосы и светофор.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на капитальный ремонт перекрестка на окружной дороге в районе поворота на СНТ «Пламя». Информация размещена на портале госзакупок.
В рамках капитального ремонта планируется устройство переходно-скоростных полос, монтаж светофора и линий электропередачи. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить работы в период с 1 апреля по 30 сентября 2026 года.
Начальная цена контракта 75 млн рублей.
Напомним, в этом году планируется отремонтировать протяжённый участок окружной дороги Ижевска — от Старого Михайловского до Старых Марасан.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX