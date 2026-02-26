Закрыть
В Ижевске отремонтируют перекресток на окружной дороге в районе СНТ «Пламя»

10:56, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
Также здесь оборудуют переходно-скоростные полосы и светофор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на капитальный ремонт перекрестка на окружной дороге в районе поворота на СНТ «Пламя». Информация размещена на портале госзакупок.

В рамках капитального ремонта планируется устройство переходно-скоростных полос, монтаж светофора и линий электропередачи. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить работы в период с 1 апреля по 30 сентября 2026 года.

Начальная цена контракта 75 млн рублей.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать протяжённый участок окружной дороги Ижевска — от Старого Михайловского до Старых Марасан.

