Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов поручил министру транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадию Таранову лично проконтролировать ремонт на дороге «Юськи — Совхозный». Об этом глава правительства сообщил в соцсетях.

«Провёл сегодня совещание по дорогам. Один из проблемных отрезков, на которые жалуются автомобилисты, — "Юськи — Совхозный". Это участок федеральной трассы. Пока подрядчик устраняет там ямы. Погода не позволяет приступить к капитальному ремонту. Убрать все аварийные участки должны уже к концу недели. Капитальный ремонт стартует в конце апреля», — написал Ефимов.

Отметим, что данный участок дороги — на трассе «Ижевск — Малая Пурга». Годом ранее здесь прошёл этап масштабных ремонтных работ.