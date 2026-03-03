Ижевск. Удмуртия. К 2028 году дорожники приведут в нормативное состояние 130,9 километра федеральной трассы Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь с подъездом к Ижевску. Реализацию программы обсудили глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства, в 2026 году планируют завершить капремонт двух участков в Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах. Там проезжую часть расширят с двух до четырёх полос. Готовность объектов — 60% и 54%. Также в этом году уложат защитные слои на шести участках — это более 68 километров.

К ремонту моста через реку Пыхта приступят в этом году, а завершат в 2027-м.

Александр Бречалов поручил уделить внимание отфрезерованным участкам (10,8 км) и содержанию трассы в период перепадов температур.

Для дальнейшего расширения дороги готовы проекты трёх участков (31 км) и моста через Лудзинку. В разработке — проекты ещё для 114 км дороги и шести мостов на реках Калтымак, Вала, Бобровка, Агрызка, Постолка и Лудзя.