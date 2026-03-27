Глазов. Удмуртия. Житель Глазова Владимир М. обратился к городским властям с вопросом о возможности увеличения объемов ремонта дорог сплошным асфальтом. Свое предложение он связал с возможной экономией средств, образующейся по итогам конкурсных процедур. Вопрос горожанин задал в комментариях под постом администрации Глазова.

«Обсудим вопрос с управлением капитального строительства. Пока никаких решений не принято», — сообщили в муниципалитете.

Позднее ситуацию прокомментировал глава города Сергей Коновалов. Он пояснил, что рассчитывать на существенное увеличение объемов работ за счет экономии на торгах не стоит — такая экономия незначительна и не позволит расширить фронт асфальтирования, даже если собрать ее по всем контрактам.

«В этом году постараемся провести 100% инструментальное обследование асфальтированных дорог. По итогам совместно с Правительством будем искать целевые средства», — сообщил Сергей Коновалов.

Напомним, в Глазове в ходе ямочного ремонта поменяли рецептуру в соотношении битума, асфальтовой крошки и полимерного порошка.