Ижевск. Удмуртия. Федеральные эксперты проверили прочность дорожного основания на улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Специалисты в области дорожного строительства — участники IV Всероссийского конгресса «Дороги. Мосты. Благоустройство» — работали на ул. Удмуртской. В настоящее время в Ижевске ведётся подготовка к капитальному ремонту ул. Удмуртской на участке от ул. Кирова до ул. Ленина. Данная магистраль, являющаяся одной из ключевых городских артерий, представляет собой самый масштабный ремонтный объект предстоящего строительного сезона.

Прибывшие на объект федеральные эксперты с помощью испытательных установок, измеряющих напряжение и деформацию дорожной конструкции, определили модуль упругости существующего основания. Этот показатель станет ключевым для расчёта необходимой толщины создание надёжного дорожного покрытия. На основе полученных данных будет формироваться весь конструктив дороги.

Увеличение несущей способности основания позволит создать на магистрали современное асфальтобетонное покрытие с длительным сроком службы, устойчивое к деформациям и колейности.

Помимо измерения статического модуля упругости основания на различных участках дороги произвели отбор образцов всей толщи асфальтобетона для выработки проектных решений по устройству новой дорожной одежды на ул. Удмуртской.

Отметим, что в прошлом сезоне здесь уже заменили инженерные коммуникации: тепловые сети, водоснабжение, водоотведение, линии электропередачи и газопроводы. Проведено также обследование ливневой канализации — её ремонт намечен на 2026 год. Планируются восстановление проезжей части и тротуаров, создание парковок, велодорожек и зелёных зон, а также реставрация фасадов исторических домов.