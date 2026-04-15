Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался сезон капитального ремонта дорог. Первой в списке стала улица Новоярушкинская. Её приведут в порядок на всём протяжении — от моста до объездной трассы, что составляет почти два километра, сообщил глава республики Александр Бречалов.

На эту дорогу поступало очень много жалоб от горожан. Улица ведёт к десяти садоводческим товариществам, но была проложена хозяйственным способом без обустройства надёжного основания, что приводило к образованию ям.

Прошлой осенью дорожники сняли старый асфальт и укрепили основание с помощью технологии ресайклинга. В этом году комплексный ремонт дороги и тротуара вдоль неё завершат. Планируется закончить работы к началу лета.

Кроме того, в этом сезоне дорожники приведут в порядок ещё несколько улиц Ижевска. В перечень вошли: Олега Кошевого, Московская, Шевченко, Кирпичная, Щорса, Воровского, Новая Восьмая, улица Воинской Славы, проезд Орджоникидзе, дорога на Альтаир, а также улицы Свободы, Гагарина, Нижняя и Ястребовский переулок.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и за счёт средств республиканского бюджета.