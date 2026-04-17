В деревне Макарово Вавожского района начали асфальтировать центральную улицу

#Вавож\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: МО "Вавожский район"
Протяжённость обновляемого участка превысит два км.

Вавож. Удмуртия. В деревне Макарово по улице Центральной стартовали дорожные работы. Подрядчикам предстоит заасфальтировать 2 723 метра дорожного полотна, сообщили в администрации Вавожского района.

На время проведения работ возможно ограничение проезда, шум и пыль. Местных жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршруты объезда.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

