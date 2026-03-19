Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в строительный сезон текущего года планируют отремонтировать 16 участков дорог. Об этом глава города Дмитрий Чистяков рассказал депутатам Гордумы во время отчёта о проделанной работе за 2025 год.

Пять объектов будут отремонтированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ):

— улица Свободы (от Бородина до Красногеройской);

— дорога на Альтаир (от Славянского шоссе);

— улица Гагарина (от Областной до Магистральной);

— Улица Нижняя (от Кирова до 7-й Подлесной);

— переулок Ястребовский.

Ещё 11 объектов будут сделаны за счёт республиканских субсидий:

— улица Кошевого (от Областной до Клубной);

— улица Щорса (от Фалалеева на север);

— улица Шевченко (от Баранова до Крылова);

— переулок Широкий (от Коммуанров до Удмуртской);

— улица Воровского (от Советской до Промышленной);

— улица Кирпичная (от Областной до Депутатской);

— дорога на Альтаир (от Воткинского шоссе);

— Новая Восьмая (от Фалалеева до Холмогорова, 81);

— Воинской славы (от Меркушева до проезда Колоскового);

— Московская (от Гагарина до Азина);

— проезд Орджоникидзе (от улицы Орджоникидзе до Карлутской набережной).

Ремонт дорог начнётся сразу как позволят погодные условия. На этой неделе уже запущен завод по изготовлению литого асфальт. Помимо этого будет продолжена работа в рамках проектов «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск».

Отмечается, что за 2025 год приведено в порядок более 50 километров дорог, почти 4 миллиарда вложено в дорожную инфраструктуру города. Помимо проезжей части обновляют также тротуары, бордюры, въезды в микрорайоны, шлюзовые проезды, газоны. За год были обновлены порядка 50 городских тротуаров.