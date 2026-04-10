На дорогах Удмуртии перешли на мелкозернистую асфальтобетонную смесь при ремонте

На дорогах Удмуртии перешли на мелкозернистую асфальтобетонную смесь при ремонте
#Удмуртия
#ремонт дорог
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
На горячий асфальт перейдут, когда ночью будет стабильно +5 градусов.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии на этой неделе начали работать мелкозернистой асфальтобетонной смесью. Как сообщил в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин, это следующий шаг — от «холода» к полноценному горячему асфальту.

Только на региональных дорогах силами Удмуртавдорстроя заделали 2 094 м². Израсходовано 262 тонны асфальтобетонной смеси:

— литой смесью — 413 м²;

— холодной смесью — 450 м²;

— мелкозернистой смесью — 1 231 м².

«Как только ночная температура стабильно закрепится выше +5°C, покрытие просохнет — перейдём на горячий асфальт в полном объёме. Заводы готовы», — заверил Игорь Асабин.

