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Ремонт на перекрестке в Ижевске, нападение экс-капитана сборной России на судью и погибший на протестах в Минске: что произошло минувшей ночью

08:08, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Ремонт на перекрестке в Ижевске, нападение экс-капитана сборной России на судью и погибший на протестах в Минске: что произошло минувшей ночью
08:08, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Белоруссия\n#Россия\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт дорог\n#акции протеста
Фото: ИА Сусанин
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 11 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ремонт на перекрестке в Ижевске:

В Ижевске начался ремонт дороги на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке срежут слой старого асфальтового покрытия на площади 5100 кв. м., вывезут строительный мусор и лом асфальтобетона. Затем уложат выравнивающий слой из мелкозернистого плотного асфальтобетона и покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см.

Ход работ проконтролирует «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска. Гарантийный срок на отремонтированный участок — 4 года. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета, на это потребуется почти 7 млн рублей. Ремонт планируется завершить до конца августа. 

Во время работ движение по перекрестку может быть затруднено, отметили в сообщении.

Нападение экс-капитана сборной России на судью:

Экс-капитан сборной России Роман Широков во время любительского матча напал на судью. Об этом пишет РБК.

«Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле», — рассказал организатор турнира среди любительских команд Герман Попков. Он добавил, что скорая заберет пострадавшего. Более того, организатор надеется, что инцидент дойдет до полиции.

Отметим, что Роман Широков играл за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Он завершил свою спортивную карьеру в 2016 году, после чего стал советником министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Почем в школу?

Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году. Об этом пишет «Газета.ru».

Так, более 3 тыс. рублей уйдет на пенал, рюкзак, спортивную и школьную формы. Средняя стоимость ранца составит 1 150 рублей, пенала — 330 рублей, школьной формы — 1 060 рублей, спортивной — 640 рублей.

При этом набор «расширенный» (в случае дистанционного обучения) будет стоить намного дороже. На сборы в школы придется потратить более 20 тыс. рублей. Это с учетом, что нужно покупать ноутбук и компьютерное кресло.

Погибший на протестах в Минске:

МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске. Об этом пишет Интерфакс.

Милиция утверждает, что протестующий пытался бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке.

Это произошло на улице Притыцко, когда спецназ прибыл для деблокировки площади. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что протесты против результатов выборов в столице Белоруссии продолжаются с 9 августа. Один человек был «избит ОМОНом», его забрала скорая помощь, отмечает правозащитный центр «Весна». Также в СМИ сообщалось о сбившем человека автозаке, в результате наезда пострадали еще 3 человека.

08:08, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Белоруссия\n#Россия\n#Удмуртия\n#школа\n#ремонт дорог\n#акции протеста

 

 

 


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