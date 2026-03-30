Юкаменское. Удмуртия. Пять лет ремонтируют дорогу в деревне Ешмаково, что в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом рассказал глава района Дамир Касимов в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос селян — «Когда будет дорога? Каждый год обещают».

«Дорога на сегодняшний день есть. Мы уже пятый год подряд участками потихоньку данную дорогу ремонтируем. Полностью отремонтировать не получается, потому что дорожный фонд у нас ограничен», — ответил глава района.

Но он отметил, что у самих жителей деревни есть возможность ускорить процесс ремонта в рамках программы самообложения и программы инициативного бюджетирования.

«У нас есть примеры, где жители за счёт этой программы уже почти 50-70% автодорог в своих населённых пунктах отремонтировали», — подытожил Дамир Касимов.

Отметим, что суть программы заключается в том, что сами жители вносят своих средств не менее 20% от необходимой суммы. И тогда на каждый их рубль республика выделяет три рубля, а муниципалитет — ещё 1 рубль.