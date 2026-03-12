Закрыть
09:50, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На ремонт ижевских дорог щебнем выделят 20 миллионов рублей
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
Дефекты будут отсыпать материалами различной прочности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по устранению ям на дорогах щебнем. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 20 млн рублей. Работы будут финансироваться из бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Подрядчику предстоит до конца октября 2026 года отсыпать ямы щебнем различных марок прочности.

Заказчик будет направлять подрядчику заявки с указанием адресов и объемов работ. Оплата будет производиться по факту выполнения каждого этапа на основании документов о приемке.

Гарантийный срок на «заплатки» составит 2 года с момента подписания итогового документа о приемке. В случае выявления дефектов в этот период подрядчик обязан будет устранить их за свой счет.

