Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоялось первое заседание Совета директоров предприятий города, на котором обсудили предстоящие ремонты. Об этом рассказал глава города Виктор Шестаков.

Совет был создан 17 февраля, в него вошли 26 руководителей городского самоуправления, депутатов, директоров предприятий Сарапула. Орган предназначен для совместного решения ключевых задач развития.

Как отметил градоначальник, в 2026 году на ремонт дорог выделено более миллиарда рублей.

Отдельно остановились на реконструкции путепровода на улице Азина. Напомним, начать его ремонт планируют весной, на это выделено 272 млн рублей. При этом с апреля по ноябрь движение по путепроводу будет полностью прекращено.

«Мост делит город на две части, ремонт создаст сложности с логистикой. Для того и собрались заранее — чтобы предприятия скорректировали рабочие графики, организацию транспорта. Только вместе, как единый механизм, пройдём этот период с минимальными неудобствами для горожан», — рассказал Виктор Шестаков.

Помимо ремонтов на заседании обсудили вопросы подготовки кадров, а также социальное партнёрство, меценатство и поддержку городских инициатив.