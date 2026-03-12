Закрыть
В Удмуртии увеличат число бригад для ямочного ремонта на региональных трассах

17:11, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии увеличат число бригад для ямочного ремонта на региональных трассах
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямочный ремонт
Источник фото: Роман Ефимов
Стабильные температуры зимой позволили избежать большого числа дефектов.  

Ижевск, Удмуртия. Премьер-министр республики Роман Ефимов сообщил о планах по расширению дорожных работ в регионе. По его словам, уже со следующей недели ямочным ремонтом на региональных дорогах будут заниматься 20 бригад — сейчас их всего шесть.

Глава правительства отметил, что благодаря стабильным температурам этой зимой удалось избежать большого объема повреждений асфальта. На данный момент на федеральной трассе отремонтирована 1 тысяча квадратных метров покрытия, на региональных дорогах — 38 тысяч квадратных метров, в Ижевске — 325 квадратных метров.

С приходом весны и активным таянием снега объём работ вырастет. Чтобы не допустить разрушения асфальта, дорожники будут устранять ямы оперативно, по мере их появления.

 

