Ижевск, Удмуртия. Премьер-министр республики Роман Ефимов сообщил о планах по расширению дорожных работ в регионе. По его словам, уже со следующей недели ямочным ремонтом на региональных дорогах будут заниматься 20 бригад — сейчас их всего шесть.

Глава правительства отметил, что благодаря стабильным температурам этой зимой удалось избежать большого объема повреждений асфальта. На данный момент на федеральной трассе отремонтирована 1 тысяча квадратных метров покрытия, на региональных дорогах — 38 тысяч квадратных метров, в Ижевске — 325 квадратных метров.

С приходом весны и активным таянием снега объём работ вырастет. Чтобы не допустить разрушения асфальта, дорожники будут устранять ямы оперативно, по мере их появления.