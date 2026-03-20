Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала весны 2026 года ликвидировали около 2000 кв. метров ям и выбоин на дорогах. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Отмечается, что технология литого асфальта позволяет проводить работы даже при перепадах температур, что особенно важно в межсезонье.

В ночь на 20 марта работы проводились на улицах Пушкинская, Воровского, Восточная, Ленина, Магистральная и других. Днем дорожники подготовили покрытие к укладке литого асфальта на Воткинском шоссе и улице Вадима Сивкова.

«Ремонт мелкозернистым асфальтом начнется после наступления устойчивого тепла. В планах на строительный сезон — замена асфальтового покрытия на улицах Свободы, Гагарина, Нижняя, Олега Кошевого, Шевченко, Щорса и других», — говорится в сообщении.

Напомним, граждане могут сообщить о неудовлетворительном состоянии дорог по телефону 122.