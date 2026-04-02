Красногорское. Удмуртия. Состояние дороги до села Валамаз в Удмуртии находится на усиленном контроле местной администрации. Об этом сообщила глава Красногорского района республики Любовь Сергеева.

«В связи с резким таянием снега дорожное полотно, соединяющее село Валамаз с районом, размывает. Местами размыв серьёзный. Такая ситуация наблюдается на участке протяжённостью более 7 км. Оперативно к решению проблемы приступили работники нашей дорожной службы. Сегодня здесь работают грейдер и погрузчик», — сообщила глава района.

Напомним, ранее жители Кизнерского района добились ремонта дороги также при помощи грейдера.