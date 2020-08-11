Новый музыкальный арт-объект появился на стене жилого дома в Ижевске

Музыка звучит здесь в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Ижевск. Удмуртия. На стене жилого дома в Ижевске появился музыкальный арт-объект. Расположен он со стороны двора по адресу улица Пушкинская, 185.

Установили его участники ижевской группы «Виноградная лиса». В панели имеется разъём для подключения наушников, через которые в режиме 24/7 можно услышать песню.

«Это попытка сделать музыкальный стрит-арт. И это желание сделать что-то для нашей аудитории — они могут прийти и послушать новую песню до её официального релиза на стриминговых площадках», — рассказал «Сусанину» фронтмен группы Валерий Златкис.

Он напомнил, что в ноябре 2018 года его группа уже делала первую версию такого арт-объекта, когда «выложили на стене» новый альбом. Тогда панель провисела лишь несколько дней, встретив вандалов.

«Не учли одну вещь — наверно, было не очень весело в минус двадцать стоять и слушать альбом из десяти треков. Я хотел сделать подобное в тёплое время года. И вот сейчас лето, можно зайти в уютный ижевский двор, три минуты послушать трек, пообщаться с друзьями и не замёрзнуть», — прокомментировал Валерий Златкис.

Музыкант также выразил надежду, что новый объект проживёт дольше, чем в прошлый раз.

«Вообще уничтожение — часть цикла любого стрит-арта, и следующей частью будет что-то вроде перерождения трека в цифровом формате. Это случится 14 августа. Думаю, сломают всё равно, но я готов к этому. Нормальная ситуация для уличного искусства», — резюмировал вокалист.