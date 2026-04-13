Самосвалы с щебнем разрушили дорогу в Удмуртии

11:15, 13 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Алнашский район\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Алнашского района УР
Этим же щебнем теперь дорогу восстановят.

Алнаши. Удмуртия. Власти Алнашского района Удмуртии отреагировали на обращения селян по поводу плохого состояния дороги «Байтеряково – Елкибаево». Об этом в соцсетях рассказала и. о. главы района Любовь Новикова.

Она отметила, что причина жалобы — разрушение дорожного полотна большегрузными автомобилями, перевозящими щебень с Елкибаевского карьера.

«Договорились с собственниками Елкибаевского карьера о том, что они предоставят необходимый объём щебня для ремонта. Дорожники в свою очередь организуют отсыпку щебнем и выравнивание проблемных участков при установлении благоприятной погоды. Также обсудили тему на перспективу: о возможности организации объездной дороги для большегрузов, везущих щебень из карьера. Комиссионно изучим этот вопрос», — заверила руководитель района.

